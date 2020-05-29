أجواء رومنسية بين ريكي مارتن وزوجه السوري

نشر النجم العالمي ريكي مارتن على صفحته عبر انستغرام مقطع فيديو للحظة رومنسية جمعته بزوجه السوري جوان يوسف.

وفي الفيديو ظهر الثنائي وهما يجلسان في الطبيعة، وبعدها اقترب مارتن من زوجه ليتبادلان القبل الحميمة بكل شغف وحب.

الفيديو تخطت نسبة مشاهدته الـ مليون ونصف مشاهدة بحوالي 4 ساعات فقط، ومن المعروف أن علاقة حب الثنائي هذا دائما حديث المحبين والمتابعين حول العالم.

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وفي منشور آخر نشر مارتن صورة على انستغرام تجمعه بزوجه وعلق عليه باللغة العربية كاتبا: أنت حياتي. وقد حققت تفاعلا كبيرا بين المعجبين.