وهاب: الجوع والظلم سيولدان ثورة ستأكل الأخضر واليابس

اعتبر رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "عدم إقرار قانون العفو خطأ كبير ولكل من لم يتعلم في الأشهر الماضية من التجارب أقول لكم إن الجوع والظلم سيولدان ثورة ستأكل الأخضر واليابس ومن يعتقد أن العسكر و​الأمن​ يحمي في هذه الحالة مخطيء لأنهم متضررون كما الناس".

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