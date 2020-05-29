14 قتيلا في أول هجوم لطالبان منذ وقف إطلاق النار

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أعلنت الحكومة الأفغانية مقتل 14 عنصراً من قوات الأمن الجمعة في شرق البلاد في أول هجوم تتبناه حركة طالبان منذ إعلانها وقف إطلاق النار في البلاد الذي انتهت مدّته مساء الثلاثاء ولم يُحدد ما إذا كان تمّ تمديده.

وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة "الليلة الماضية، شنّ المجاهدون هجمات على مواقع أمامية تابعة للعدو أُنشئت مؤخراً"، معلناً مقتل 14 جندياً أفغانياً وتوقيف أحدهم. وأفادت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان عن مقتل 14 جندياً وإصابة ثلاثة عناصر في صفوفها.