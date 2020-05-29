5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كسيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُعلن في قرية كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، عن 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب ذلك، أعلنت لجان مساجد كسيفة وأئمة المساجد بالقرية، أنه بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، تم اتخاذ قرار بتعليق صلاة الجمعة منذ اليوم ولغاية إشعار آخر.

اليوم: محطة لإجراء فحوصات كورونا في كسيفة

وبمبادرة من رئيس مجلس كسيفة المحلي، المحامي عبد العزيز النصاصرة، وبالتنسيق مع إدارة صندوق المرضى العام (كلاليت)، وبعد اتصالات حثيثة مع الجهات المسؤولة في وزارة الصحة وإدارة (كلاليت) تقرر إنشاء محطة لإجراء فحوصات فيروس كورونا لمؤمّني (كلاليت)، اليوم الجمعة منذ الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 11:00 ظهرا، (بجانب عيادة كلاليت "ب").

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وناشد المجلس المحلي في كسيفة كل من يشعر بأعراض كورونا كالحرارة والسّعال وضيق التنفّس، التنسيق مع عيادة (كلاليت) وطلب إجراء فحص في المحطة.

كما أهاب بالطواقم التدريسية في مدرستي الفاروق والمتنبي بإجراء الفحص، كإجراء احترازي ومن جانب الاطمئنان على سلامتهم بعد اكتشاف إصابة مؤكدة لأحد الكوادر التدريسية بالفيروس في المدرستين.

وختم مجلس كسيفة بالقول إن "طلب المحطة جاء خصيصًا للطواقم التدريسية، ومتوقع منهم جميعا الحضور لإجراء الفحص".