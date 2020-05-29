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واشنطن تكشف أكبر حملة لانتهاك عقوباتها على بيونج يانج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الجمعة 2020/5/29 07:00 ص بتوقيت أبوظبي

اتهمت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، بنكا مملوكا لكوريا الشمالية بالتحايل على قوانين العقوبات الأمريكية، كما وجهت اتهامات إلى 28 كوريا شماليا و5 صينيين في أكبر حملة تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية. 

وفي قرار أيدته هيئة محلفين كبرى، اتهم الادعاء الأمريكي بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي (إف.تي.بي) بالتآمر مع الموظفين المتهمين بإغواء بنوك أخرى "على التعامل في مدفوعات غير قانونية قيمتها 2.5 مليار دولار على الأقل عبر 250 شركة صورية".

كانت الولايات المتحدة قد وضعت بنك إف.تي.بي على القائمة السوداء عام 2013، واتخذ مجلس الأمن الدولي نفس الخطوة عام 2017.

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ويزيد الاتهام من التوتر المتصاعد بين البلدين منذ توقف محادثات نزع السلاح التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقال مسؤول إنفاذ قانون أمريكي إن هذا أكبر اتهام في أي قضية تتعلق بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

وتشمل الجرائم المشار إليها غسل الأموال والاحتيال المصرفي.

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