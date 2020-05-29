شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.
وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو أيار عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.
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