شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة بالبرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت 26417 حالة إصابة جديدة يوم الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو أيار عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.