قطر تعلق على أنباء عزمها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

نفت قطر، مساء الخميس، وجود نية لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج أنباء عن انسحاب وشيك لقطر من المجلس التي تأسس عام 1981 ومقره الرياض.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، لوكالة فرانس برس، إن ”المعلومات حول عزم قطر مغادرة مجلس التعاون الخليجي، خاطئة تمامًا ولا أساس لها“.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/ يونيو 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها جماعات متشددة وتقاربها مع إيران.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوعين، أنباء عن توجه قطر للخروج من مجلس التعاون الخليجي.

ووفق الأنباء المتداولة حينها فإن ”مصدرا دبلوماسيا خليجيا، قال إن الكويت تبذل جهودا مكثفة لثني الدوحة عن نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي“