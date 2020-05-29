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لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية

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أعلنت السلطات الصحية ب​الصين​ إنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة ب​فيروس ​ المستجد فى البر الرئيسي يوم أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.

وأوضحت اللجنة ​الصحة​ الوطنية إنه تم رصد خمس ​حالات​ جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم امس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حتى مساء يوم أمس 5 ملايين و826 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 358 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و523 ألفا، بحسب موقع "ورلدميترز".

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