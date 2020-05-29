أعلنت السلطات الصحية بالصين إنها لم تسجل أي إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسي يوم أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين في اليوم السابق.
وأوضحت اللجنة الصحة الوطنية إنه تم رصد خمس حالات جديدة حاملة للفيروس لم تظهر عليها أعراض يوم امس مقابل 23 حالة في اليوم السابق.
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم حتى مساء يوم أمس 5 ملايين و826 ألفا، توفي منهم ما يزيد عن 358 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و523 ألفا، بحسب موقع "ورلدميترز".
كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.