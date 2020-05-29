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خارجية قطر تنفي نيتها الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

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نفت ​خارجية قطر​ أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون ​الخليج​ي بعد سريان ​شائعات​ في هذا الصدد مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها.

وقالت المتحدّثة باسم ​وزارة​ الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر لوكالة "فرانس برس"، إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل ​الدوحة​ تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.

وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة ​​ خاطئة تمامًا ولا أساس لها". واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وقالت "مع اقترابنا من ​السنة​ الثالثة من الحصار غير القانوني المفروض على قطر من ​​ و​الإمارات​ العربية المتحدة و​البحرين​، ليس مستغربًا أن نرى أفرادًا من مجلس التعاون الخليجي يُشكّكون ويطرحون التساؤلات" حول المجلس.

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وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع ​إيران​، وهو ما نفته الإمارة. وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين.

ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان و​المملكة العربية السعودية​ و​الإمارات العربية المتحدة​ و​الكويت​ وقطر والبحرين.

وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست العام 1981 ومقرّها ​الرياض​، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.

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