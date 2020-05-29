شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كسر حاجز الـ1000 مصاب.. أمين البرلمان: الحذر واجب ولن تتوقف الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس ستستأنف العمل بنظام التناوب والتبادل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التأكيد على قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات لكافة المترددين على مقر مجلس النواب خاصة فى الأيام التى ستشهد انعقاد للجلسات العامة.

وحذر فوزى، من مخالفة تلك التعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية، التى اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان منذ بداية الأزمة، مُشددا على أنه سيتم التعامل بمنتهى الجزم مع كل من يُخالف ذلك من العاملين فى المجلس، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب مزيدا من الحذر، مضيفا: "لكن لن تتوقف الحياة".

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وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الخميس، عن خروج 154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6019 حالة، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 1127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.