شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موازنتك.. الإدارة المحلية تتصدر الأجور بالوظائف الدائمة بـ46 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جملة الأجور وتعويضات العاملين المتوقعة خلال العام المالى الجديد 2020/2021، زيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيها عن العام الجارى، حيث بلغت 335 مليار جنيه مقابل 301 مليار و115 مليون عام 2019/2020، وتتوزع على الأجور والبدلات النقدية والعينية، والمزايا التأمينية، الأجور الإجمالية والاحتياطات العامة.

وبدورها تنعكس الأجور والبدلات النقدية والعينية التى تقدر بـ251 مليار و44 مليون جنية العام المالى الجديد، فى (الوظائف الدائمة، الوظائف المؤقته، المكافات، البدلات النوعية، المزايا النقدية، والمزايا العينية).

وفى هذا الصدد، نرصد توزيعه الأجور بالوظائف الدائمة التى تقدر بنحو 86 مليار و3324 مليون جنية و7 الاف على الجهات المختلفة، فى ضوء التصنيف الإدارى للموازنة للعام المالى الجديد ، والتى تعكس تصدر الإدارة المحلية القائمة على النحو الأتى :

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1- تتصدر الإدارة المحلية الأجور بالوظائف الدائمة بواقع 46 مليار و255 مليون جنية و6 الاف.

2- يأتى الجهاز الإدارى للدولة بالمركز الثانى بواقع 28 مليار و894 مليون جنية و4 الاف.

3- وأخيراً تأتى الهيئات الخدمية فى المرتبة الثالثه بواقع 11 مليار و174 مليون جنية و3 الاف.

جدير بالذكر، أن مُخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة سجلت قفزة كبيرة خلال الأعوام المالية الأخيرة، حيث حققت زيادة قدرها 109 مليار و487 مليون جنيه، وبلغ المنصرف الفعلى على الأجور فى موازنة 2016/2017 نحو 225 مليار و513 مليون جنيه، فيما بلغت عام 2017/2018 نحو 240 مليار و54 مليون جنيه، وبلغت عام 2018/2019 نحو 266 مليار و91 مليون جنيه.