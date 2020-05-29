مصادر بالشعب الجمهورى تنفى انضمام هشام طلعت مصطفى إلى صفوف الحزب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر من داخل حزب الشعب الجمهورى، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انضمام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلى صفوف الحزب، ولفتت المصادر داخل الحزب أن آى بيانات رسمية هي فقط ما تعبر عن الحزب، وأن كل ما يروج بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.
ولفتت آيضا مصادر مقربة من رجل الأعمال، أن كل ما ذكر عن انضمامه لحزب الشعب الجمهوري مجرد شائعات ولا صحة لها وغير دقيقة.
وكانت قد ترددت شائعات عبر مواقع التواصل، خلال الساعات الماضية عن انضمام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلى صفوف حزب الشعب الجمهوري.
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