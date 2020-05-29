شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: تكثيف الحكومة لإجراءات مكافحة كورونا يساعد على السيطرة على الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجى، إن تخصيص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والخط الساخن لمجلس الوزراء لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن فيروس كورونا، سيساهم في الوصول إلى نسبة أكبر من أعداد الإصابات بالفيروس.

وأضاف الجندي، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة ستعمل على تخفيف الضغط على الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105 والمخصص للإبلاغ والاستفسار عن حالات فيروس كورونا المستجد، و أشاد أيضا بتكثيف إجراءات المكافحة بزيادة عدد مقاعد استقبال مكالمات الخط الساخن لوزارة الصحة بمقدار 150 مقعد إضافي، وتأهيل أعداد أكبر من أطباء الامتياز للعمل وزيادة عدد مستشفيات العلاج.

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وأكد مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الإستراتيجي، أنه مع بداية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتلقي البلاغات بشأن كورونا، وزيادة عدد مقاعد استقبال مكالمات الخط الساخن و تحديث تطبيق ( صحة مصر )، ستسجل مصر أعدادًا أكبر في الإصابات اليومية في بيان وزارة الصحة اليومي حول انتشار كورونا، ولكن تكثيف تلك الإجراءات سيساعد على السيطرة علي سرعة انتشار الفيروس وتفشيه.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أنه في الفترة السابقة اشتكى الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات من عدم تمكنهم من التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن نظرا لكثافة الإقبال عليه، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى الإعلان عن تكثيف إجراءات المواجهة بأكثر من طريقة.

وشدد على أن هذه الخطوة ستساعد على إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين من المصابين بالفيروس ويوفر قاعدة بيانات أكثر وضوحا لدى متخذ القرار للتصرف بشكل يتناسب وحجم الأزمة.