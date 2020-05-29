سقوط قتلى في اشتباكات بين القوات السودانية والجيش الإثيوبي

أعلنت القوات السودانية في بيان يوم الخميس، إن ضابطا برتبة نقيب وطفلا قتلا خلال اشتباكات مع الجيش الإثيوبي.
ولفتت القوات المسلحة في السودان في بيان "أن المليشيات الإثيوبية باسناد من الجيش الإثيوبي درجت على تكرار الإعتداء على الأراضي والموارد السودانية، وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة عميد عامر محمد الحسن إنه ورغم ذلك الإعتداء مازالت القوات المسلحة تمد حبال الصبر في إكمال العملية التفاوضية الرامية إلى وضع حد لهذه الأعمال العدائية والإجرامية".
وشدد الجيش السوداني على أن "هذه الدماء الذكية التي سكبت ستظل تشتعل وتتقد حتى تحرير كامل التراب السوداني".
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