سلطات دبي تعلن فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى بدءا من الجمعة

أعلنت حكومة دبي إعادة فتح 4 شواطئ والحدائق الكبرى وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة 29 أيار، وذلك عقب إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت بلدية دبي بتصريح على وسائل التواصل الإجتماعي عن "إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وشاطئ "جي بي ار" اعتبارا من يوم غد الجمعة".
ودعت سلطات دبي المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى "الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع"، مشددة على "وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع".
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