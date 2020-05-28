طبريا: العثور على شاب من عين ماهل سالما بعد غرقه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُثر على الشاب أمير سامي حبيب الله (29 عاما) من قرية عين ماهل سالما في بحيرة طبريا، بعد غرقه فيها، مساء الخميس.

وقبل ذلك، كان ذوو الشاب ناشدوا بالبحث عنهم، بعدما انقطع الاتصال معه بالعين.

وهذه ثالث حالة اختفاء في البلاد خلال أيام. فالخميس، غرق شاب (18 عاما) في مياه نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية، وجرى انتشاله إثر ذلك، ووصفت حالته بأنها حرجة.

وقدمت طواقم الإسعاف التي استدعيت إلى المكان العلاج الأولي للشاب، ووصفت حالته بأنها بالغة الخطورة، وتم نقله إلى مستشفى بوريا، وهو فاقد للوعي وتحت التنفس الاصطناعي.

وفي قرية كفر ياسيف، شيّع المئات الخميس الفنان الراحل أيمن صفية (29 عامًا)، بعدما غرق في البحر لأيام قبل أن تلفظه مياه البحر في المنطقة الواقعة بين قريتي الطنطورة وكفر لام المهجّرتين قضاء حيفا.

تعليمات للوقاية من الغرق

وعن التوصيات والتعليمات التي يجب اتباعها للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، قالت مؤسسة "بطيرم"، إن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين.

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تمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل.

أحيطوا حوض السباحة الخاص في المنزل بجدار واقٍ وببوابة مقفلة منعا لدخول الأطفال إليها دون مراقبة.

عدم دخول الأولاد المياه دون مرافقة شخص بالغ، والبقاء على مقربة منهم أثناء ممارستهم السباحة.

استمعوا إلى تعليمات المنقذ في الشاطئ أو بركة السباحة.

التواجد مع الأطفال داخل حوض السباحة و/أو على مقربة منهم وعدم الانشغال بأمور أخرى.

مراقبة الأطفال دائما داخل المجمعات المائية وفي البحر وحوض السباحة وحوض الاستحمام.

إفراغ حوض السباحة الاصطناعي وحوض الاستحمام الخاص بالأطفال مباشرة بعد الانتهاء من استعماله.