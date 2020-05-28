شكرا لقرائتكم 4 فقط.. دبي تفتتح هذه الشواطئ الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت بلدية دبي، مساء الخميس، إعادة افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم و"جي بي آر" اعتباراً من يوم الجمعة، وتدعو المرتادين من المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة ومراعاة كافة الإرشادات التي تم تعميمها في المواقع لضمان سلامة وأمان المجتمع. وبدأت دبي تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا حيث افتتحت مراكز التسوق.

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