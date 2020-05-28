الجيش الروسي يتسلم صاروخا ذكيا جديدا لـ سو-25

تبدأ شركة " تيخماش" الروسية عام 2021 بتزويد الجيش الروسي بصواريخ "برونيبوشيك" الجوية الحديثة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أفادت بذلك الأربعاء 27 مايو وكالة نوفوستي الروسية نقلا عن مدير عام شركة "تيخماش" الإنتاجية العلمية، ألكسندر كوتشكين، الذي قال إن قطع الغيار كلها جاهزة لإنتاج الصواريخ، مضيفا أن دفعة اختبارية أولى منها ستسلم لوحدات الجيش الروسي

نهاية العام الجاري.

وقال إن الصاروخ الجديد له مظهر خارجي وعيار لا يختلفان عما هو عليه لدى أسرة الصواريخ غير الموجهة " إس – 8"، لكن قدرته تزيد عن قدرة "إس – 8" بمقدار 6 أو 8 أضعاف. وأوضح أن الصواريخ الجديدة ستحملها قاذفة

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"سو-25" ومروحية "مي – 8" الحربية.

وأبرز المدير العام ميزة الصاروخ التي تكمن في قدرته على الانفجار داخل هدف أو بعد خرقه أو قبل بلوغه وذلك وفقا لنظام عمل مبرمج مسبقا. وقال إن الصاروخ يمكن أن يعبر حاجزا دون أن ينفجر.

يذكر أن المدير العام السابق لشركة "تيخماش"، ألكسندر ليبين، كان قد أعلن في وقت سابق أن اختبارات الصاروخ الحكومية قد اختتمت عام 2019 ويدرس خبراء الجيش حاليا احتمالات استخدامه القتالي.