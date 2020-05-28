ابتداء من غد الجمعة.. المقاهي والمطاعم تستأنف أنشطة تسليم الطلبات وخدمات التوصيل -التفاصيل

أنهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي 2020، شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.

وأوصت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الخميس، أرباب المقاهي والمطاعم التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، الحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، توفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين.



وأضاف البلاغ أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، يتعين على أرباب المقاهي والمطاعم تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين، واحترام قواعد التباعد الشخصي بين الزبناء والمستخدمين وفيما بينهم، بالإضافة إلى الحرص على سلامة الوجبات والمشروبات الموجهة للزبناء خلال مراحل إعدادها وتوضيبها وإيصالها وتسليمها.

أيضاف، أوصت الوزارة بالالتزام بتسليم الطلبات خارج المحل، وتحسيس المستخدمين بضرورة التقيد بالإجراءات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو خارجها، وتتبع الوضعية الصحية للمستخدمين واتخاد التدابير الوقائية اللازمة وإخبار المصالح المعنية في حالة اشتباه إصابة أحد المستخدمين بالفيروس. و

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة ستتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الاجراءات واتخاد الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين.