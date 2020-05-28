قصر الثقافة والفنون في طنجة جاهز- صورة وفيديو

اكتملت الأشغال نهائيا، في قصر الثقافة والفنون في طنجة، وأصبح المكان، الذي يشكل فضاء فنيا ضخما، مستعدا لاستقبال الأنشطة الفنية المختلفة.

وحصل “اليوم 24” على صورة من داخل قصر الثقافة والفنون، الذي يرتقب الإعلان عن اسم مديره، في الأيام القليلة المقبلة.

وينتظر أن يحدد تاريخ جديد لافتتاح المكان الفني الثقافي، بعدما أثرت الجائحة على المخططات السابقة.

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وكان مدير الثقافة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، كمال بالليمون، قد كشف لـ”اليوم 24″ أن ميزانية المشروع المذكور بلغت 210 مليون درهم، وسيوفر مرافق فنية عديدة.

وأضاف المتحدث ذاته أن قصر الثقافة والفنون يضم قاعة عرض كبرى، إضافة إلى قاعات أصغر حجم، ومرافق للتكوين، ومختلف الأنشطة،وهو ما سيكون له تأثير إيجابي كبير مستقبلا.

فيديو: يونس الميموني