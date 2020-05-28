شباب الصحفيين المصريين يشنون هجوماً حاداً على العميل المصري محمد علي: تحركه الاخوان مثل الشطرنج

الخميس 28 مايو 2020

شنت جبهة شباب الصحفيين المصريين هجوما شديدا على المقاول المصري الهارب السكير محمد علي بسبب قيامة بالتعليق كذباً وزوار بدون فهم أو علم علي الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة فيروس كورونا،مؤكدة الجبهة علي ان العميل الخائن المقاول الفاشل أداة في يد جماعة الإخوان الإرهابية تحركة مثل قطع الشطرنج.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:كل مؤامراتك ومهاتراتك أصبحت مكشوفة للجميع ولم تعد تخيل حتى على غير المهتمين بالشأن السياسي بسبب أسلوبك المتدني في الحديث الذي يماثل من تمثلهم من الخونة معدومي الضمير مؤكدين أن الجماعة الإرهابية تواصل التفتيش في الدفاتر القديمة فيتفتق ذهنها لمحاولة إعادة إحياء المقاول محمد علي من خلال إعادة بث فيديوهات لمعدوم الأصل، بشبكة المعلومات الدولية للتعليق على الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد».

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اضاف طوالة «ماذا يفهم المقاول الخائن في علوم الطب أو طرق مواجهة الفيروسات حتى يطل علينا ليفتي في هذا الشأن، ولكن طبعا لأنه مدفوع من جماعة الإخوان الإرهابية التي لا يفقه عناصرها في أي أمور باستثناء التخريب والتكفير، فلا بد أن يحلل النقود التي حصل عليها منهم؛ فيبدي ملحوظات لا يمكن أن تصدر سوى عن كائن جاهل».

ووجهت الجبهة رساله إلي السكير «أيها المدعو محمد علي، أقرأ البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس، قبل أن تدلي بدلوك فيما لا يخصك أو يعنيك».

ونصيحة لك لا تتحول لبوق جاهل لجماعة خائنة لوطنها ودينها، أم أنك تطمح في اكتساب جنسية أخرى وهي جنسية الخلافة الأردوغانية، ومن الواضح أنك تطمح في الحصول على دولارات أردوغان ويتحول إلى لسان وعميل للأتراك ليزيد من حساباته في البنوك، ولا نستبعد في المستقبل القريب أن يغازل المقاول الأجوف النظام القطري حتى يحصل على مزيد من الأموال».