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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مساعدات طبية إماراتية إلى كردستان العراق لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات، الخميس، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كردستان العراق، لدعمه في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وأكد قنصل عام دولة الإمارات لدى كردستان العراق أحمد الظاهري، حرص الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا المستجد.
ولفت إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق تشكل أساس هذا التعاون، و"الذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية بالعراق على مكافحة هذا الوباء".
وأضاف أن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقدمت الإمارات حتى اليوم أكثر من 658 طناً من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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