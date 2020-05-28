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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن تعيد فتح المساجد والكنائس إبتداءاً من 5 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الأردنية، مساء الخميس، إعادة فتح المساجد، اعتبارا من الـ5 من حزيران/ يونيو المقبل، لصلاة الجمعة فقط، وإعادة فتح الكنائس، وفق ضوابط محددة.
وتم الإعلان، خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ووزير الأوقاف محمد الخلايلة، والمطران خريستوفورس عطا الله، ووزير الصحة سعد جابر.
وكانت المساجد والكنائس الأردنية قد أغلقت؛ في إطار إجراءات اتخذتها السلطات في المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة شفاء من الفيروس
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