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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 من قادة ميليشيات الوفاق جنوب العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل يوم الخميس 3 من قادة ميليشيات حكومة الوفاق، خلال الاشتباكات التي دارت جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصدر عسكري تابع للجيش الوطني.
ونقل موقع إرم نيوز عن المصدر، إن ”آمر محور وادي الربيع وقوة مكافحة الإرهاب التابع للحشد الميليشياوي التركي حكيم الزواوي، ومعاون آمر ميليشيا النهر مختار الضلعة، قتلا في محور وادي الربيع، كما قتل القائد الميداني في ميليشيات مصراتة، عادل ريسا، المطلوب في عدة جرائم خطف وابتزاز، والمشاركة في مذبحة غرغور“.
وبين المصدر أن محاور وادي الربيع وعين زارة والرملة، شهدت اليوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة كافة، بعد محاولة الحشد الميليشياوي التقدم في هذه المحاور، فيما كان رد الجيش الليبي قويا، فقد قتل ما لا يقل عن 45 ميليشياويا، معظمهم من المرتزقة السوريين، ودمر العديد من العربات؛ مما أجبر الميليشيات على التراجع والفرار.
وأكد المصدر أن اشتباكات اليوم كانت يوما أسود على الميليشيات، فيما نعت صفحات تابعة للميليشيات على مواقع التواصل، مقتل القادة الثلاثة وآخرين
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