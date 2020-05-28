أعلنت المكتب الإعلامي في ​وزارة المالية​ أن "الوفد المفاوض اللبناني برئاسة ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ عقد اجتماعه الثامن مع ​صندوق النقد الدولي​ بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ على رأس فريق من ​البنك المركزي​، وتمحور الاجتماع حول ​تفاصيل​ خطة التعافي التي أعدّتها ​الحكومة​ وإعادة هيكلة ​القطاع المالي​ ومصرف لبنان وضوابط رأس المال، على أن تستكمل المناقشات في مطلع الأسبوع المقبل". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الوفد اللبناني عقد إجتماعه الثامن مع صندوق النقد بحضور سلامة وسيستكمل النقاش الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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