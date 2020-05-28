ترامب: كورونا الهدية السيئة من الصين ما زال ينتشر

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى أن "​كورونا​ الهدية السيئة من ​الصين​ ما زال ينتشر". وكان ترامب قد شن هجوما عنيفا على الصين في أكثر من إطلالة وأيضا على مواقع التواصل الإجتماعي، ففي وقت سابق من شهر أيار الحالي، لمح إلى أن تعمد الصين نشر فيروس كورونا لأسباب تجارية، قائلا: "بمجرد التوقيع على اتفاق تجاري، فوجئ العالم بوباء مصدره الصين"، وقال إنه أكد مرارا على أن "التعامل مع الصين أمر مكلف جدا، فلا يمكن لمئة اتفاق تجاري أن تعوض أرواح الأبرياء".

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