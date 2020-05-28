كورونا.. التوفيق: الله يبتلي عباده ليعرف من أحسن عملا وعدد من الناس رجعوا إلى الله

قال محمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، إن الله يبتلي عباده ليعرف من أحسن عملا، معتبرا أن عددا من الناس رجعوا إلى الله خلال هذه الجائحة.
وأوضح التوفيق، خلال حديثه اليوم أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن الجائحة أعادت الكثير من الناس إلى الله، وقال “نسأل الله تعالى أن تكون في هذه النقمة نعم تبقى، لأن الله تعالى بحكمته، يصرف الأمور كما يشاء، ويجعلنا من الراضين بقضاءه وقدره ومن المستفيدين منه”.
وأضاف التوفيق، “ولاشك أن هذا الأمر، يهم الشأن الديني الروحي على الخصوص، لأنه ولاشك سيكون سببا، لأن عددا من الناس رجعوا إلى الله، وذلك رحمة من الله عز وجل لمن أراد أن يكون سببا في رجوعه”.
وأضاف التوفيق، أن “الناس يتساءلون منذ البداية، الله تعالى خلق الإنسان ليعبده وليبتليه ليعرف من أحسن عملا، والمؤمن لا يعرف ما يقع إلا من خلال هذه الحكمة الربانية ويعرف منا من هو قادر على الصبر”، مضيفا أن “صبر الناس وهدايته من عطاء الله ومن عنده عز وجل، نسأل الله تعالى أن يجعله ابتلاء خفيفا”.
واستعرض وزير الأوقاف اليوم، الإجراءات التي اتخذتها وزارته في ظل جائحة كورونا، والتي شملت المساجد التي يبلغ عددها أكثر من 52 ألف، والزوايا التي تقدر بـ 1500، والأضرحة التي تتجاوز خمسة آلاف، والتعليم العتيق الذي يشمل 300 مؤسسة، والكتاتيب القرآنية التي تقدر بـ 14 ألف، ودروس محو الأمية التي تلقى في في 7777 مسجد، ومعاهد للأئمة والمرشدين الدينيين.
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