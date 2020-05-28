مصير “الحج”.. التوفيق: ننتظر قرار السلطات السعودية وأُبلغنا بالتريث في إمضاء العقود

لا يزال مصير حجاج السنة الجارية معلقا، منهم الحجاج المغاربة، بينما تنتظر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القرار الأخير من السلطات السعودية.

وقال محمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، في حديثه أمام لجنة الخارجية ي مجلس النواب، إن مصير موسم الحج سيظهر خلال الأيام المقبلة، وأن وزارته لا تزال تنتظر.

وأوضح التوفيق أن وزارته تلقت، خلال شهر مارس الماضي، مراسلة من وزير الحج السعودي، طلب فيها التريث في إمضاء العقود، مضيفا “لم نمض عقود السكن، والإعاشة، والنقل الداخلي، والحج ينظم بعدد كبير من الإجراءات”.

وعبر التوفيق، عن توقع شخصي بأن يظهر، خلال الأيام القليلة المقبلة، بجلاء، مصير موسم الحج في ظل جائحة فيروس كورونا، مشددا على أن الأمر متوقف على قرار السلطات السعودية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أغلقت الحرم المكي، منذ مدة، بسبب الجائحة، ولم تعد فتح أبوابه إلا مؤخرا، فيما لا تزال المملكة تسجل مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، يوميا.