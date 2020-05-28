شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. 285 إصابة جديدة بكورونا و143 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي 143 حالة إضافية من فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 5295، وتسجيل 285 حالة إصابة جديدة منها 208 حالة لعمالة وافدة، و 77 حالة لمخالطين لحالات قائمة.
وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 33 حالة، منها 9 حالات تحت العناية، في حين أن 4657 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4666 حالة قائمة.
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