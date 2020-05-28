قريباً.. 'الهدف' يستقبل تدريبات اسود الرافدين في أربيل

ورافق رئيس التطبيعية بالزيارة التفقدية نائب الرئيس، شامل كامل، والعضو احمد علي، وعضو اللجنة الفنية الدكتور اكرم امين، ومشرف المشروع ليث خليل.

وقال رئيس التطبيعية أياد بنيان في بيان ان "الاهتمام بملاعب التدريب يعد خطوة مهمة في عملنا، نسعى من ورائها لتوفير حلقات النجاح لمدربي المنتخبات الوطنية، وابعادهم عن الانشغال بأزمة البحث عن الملاعب التدريبية التي اكلت من جرف عملهم الكثير".



واوعز بنيان بضرورة "اكمال جميع الاحتياجات، وتهيئة مستلزمات اظهار المشروع وملاعبه بالمظهر اللائق لاحتضان تدريبات المنتخبات الوطنية، وستكون المتابعة مستمرة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق التدريبات".

واكد بنيان، "لقد اسعدنا للتعاون الكبير مع الجهات المسؤولة في اقليم كردستان في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه انجاز الاحتياجات بالأوقات المحددة".