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قريباً.. 'الهدف' يستقبل تدريبات اسود الرافدين في أربيل

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2020-05-28 | 15:20

قريباً..

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زار رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، مشروع الهدف في اربيل للاطلاع عن كثب على الاحتياجات التي يفتقد اليها، والعمل على توفيرها، لكي يكون المشروع جاهزا لاستقبال تدريبات المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.
ورافق رئيس التطبيعية بالزيارة التفقدية نائب الرئيس، شامل كامل، والعضو احمد علي، وعضو اللجنة الفنية الدكتور اكرم امين، ومشرف المشروع ليث خليل.

وقال رئيس التطبيعية أياد بنيان في بيان ان "الاهتمام بملاعب التدريب يعد خطوة مهمة في عملنا، نسعى من ورائها لتوفير حلقات النجاح لمدربي المنتخبات الوطنية، وابعادهم عن الانشغال بأزمة البحث عن الملاعب التدريبية التي اكلت من جرف عملهم الكثير".


واوعز بنيان بضرورة "اكمال جميع الاحتياجات، وتهيئة مستلزمات اظهار المشروع وملاعبه بالمظهر اللائق لاحتضان تدريبات المنتخبات الوطنية، وستكون المتابعة مستمرة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق التدريبات".

واكد بنيان، "لقد اسعدنا للتعاون الكبير مع الجهات المسؤولة في اقليم كردستان في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه انجاز الاحتياجات بالأوقات المحددة".

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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