قريباً.. 'الهدف' يستقبل تدريبات اسود الرافدين في أربيل

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2020-05-28 | 15:20
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زار رئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، مشروع الهدف في اربيل للاطلاع عن كثب على الاحتياجات التي يفتقد اليها، والعمل على توفيرها، لكي يكون المشروع جاهزا لاستقبال تدريبات المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة.
وقال رئيس التطبيعية أياد بنيان في بيان ان "الاهتمام بملاعب التدريب يعد خطوة مهمة في عملنا، نسعى من ورائها لتوفير حلقات النجاح لمدربي المنتخبات الوطنية، وابعادهم عن الانشغال بأزمة البحث عن الملاعب التدريبية التي اكلت من جرف عملهم الكثير".
واوعز بنيان بضرورة "اكمال جميع الاحتياجات، وتهيئة مستلزمات اظهار المشروع وملاعبه بالمظهر اللائق لاحتضان تدريبات المنتخبات الوطنية، وستكون المتابعة مستمرة لإنجاز المهام بأسرع وقت ممكن قبل انطلاق التدريبات".
واكد بنيان، "لقد اسعدنا للتعاون الكبير مع الجهات المسؤولة في اقليم كردستان في تذليل الكثير من الصعوبات التي تواجه انجاز الاحتياجات بالأوقات المحددة".
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