استوحي موضة الأقراط الدائرية من النجمات العربيات (صور)

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بعد أشهر من الحجر المنزلي، ها هي الحياة تعود إلى طبيعتها بشكل تدريجي في بعض الدول. وينتظر الجميع العودة الى الحياة الطبيعية للتزين وارتداء الازياء الجميلة والتسلية.
لهذا الصيف، رصدنا على منصات الأزياء صيحات كثيرة رائجة من بينها أقراط الأذن كبيرة الحجم بشكل عام والأقراط الدائرية بشكل خاص. على الرغم من أن هذه الستايل من الأقراط لا ينتمي إلى فئة المجوهرات الثمينة إلا أنه يمنحك لمسة فريدة من نوعها وإطلالة لافتة.
تناسب الأقراط الدائرية الإطلالات النهارية والمسائية، فهي سهلة الاعتماد. لتحصلي على بعض الأفكار لاختيار الأقراط الدائرية اخترنا لك نجمات قمن باعتمادها في إطلالتهن.
مايا دياب
ميريام فارس
أنابيلا هلال
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