استوحي موضة الأقراط الدائرية من النجمات العربيات (صور)

جميعنا ينتظر فصل الصيف الذي يتميز بأجوائه الدافئة وتصاميم أزيائه المميزة التي تزيد الكثير من الأناقة على إطلالتنا.

لهذا الصيف، رصدنا على منصات الأزياء صيحات كثيرة رائجة من بينها أقراط الأذن كبيرة الحجم بشكل عام والأقراط الدائرية بشكل خاص. على الرغم من أن هذه الستايل من الأقراط لا ينتمي إلى فئة المجوهرات الثمينة إلا أنه يمنحك لمسة فريدة من نوعها وإطلالة لافتة.



تناسب الأقراط الدائرية الإطلالات النهارية والمسائية، فهي سهلة الاعتماد. لتحصلي على بعض الأفكار لاختيار الأقراط الدائرية اخترنا لك نجمات قمن باعتمادها في إطلالتهن.