تمكنت وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، من انقاذ وسحب الشبان الثلاثة، الذين كانوا يمارسون هواية السباحة، وسحبتهم التيارات البحرية، وتعرضوا للغرق مقابل شاطىء الجية.
واستجابت وحدة الانقاذ البحري لنداءات الاغاثة، وتم وضعهم في زورق تابع لها، ونقلتهم الى الشاطىء وهم بصحة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الانقاذ البحري بالدفاع المدني انقذ 3 شبان مقابل شاطىء الجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.