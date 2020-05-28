الانقاذ البحري بالدفاع المدني انقذ 3 شبان مقابل شاطىء الجية

تمكنت ​وحدة الإنقاذ البحري​ التابعة للدفاع المدني، من انقاذ وسحب الشبان الثلاثة، الذين كانوا يمارسون هواية ​السباحة​، وسحبتهم التيارات البحرية، وتعرضوا للغرق مقابل شاطىء ​الجية​.

واستجابت ​وحدة الانقاذ البحري​ لنداءات الاغاثة، وتم وضعهم في زورق تابع لها، ونقلتهم الى الشاطىء وهم بصحة جيدة.