روكز: العفو عن قتلة الجيش اللبناني جريمة وطنية موصوفة

اعتبر النائب ​شامل روكز​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، بأن العفو عن قتلة ​الجيش اللبناني​ جريمة وطنية موصوفة، موضحا بأن العفو هو تبرئة للمجرمين، وتخفيف للجريمة، وتمييع للحق. نريد العدالة، فهي الحل الوحيد. إضغط للمزيد

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