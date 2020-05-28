مرتضى: لتحويل القروض المدعومة للمزارعين من الاعتماد الاضافي لعام ٢٠٢٠ الى هبات

طالب وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ في ​جلسة مجلس النواب​، بتحويل ​القروض​ المدعومة للمزارعين من الاعتماد الاضافي لعام 2020 الى هبات توزع الى صغار ومتوسطي ​المزارعين​ في ظل معانات المزارع من ارتفاع سعر صرف الدولار..​​​​​​ إضغط للمزيد

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