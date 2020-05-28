شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغلق سفارتها في كوريا الشمالية بسبب قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السفارة البريطانية في كوريا الشمالية إغلاق أبوابها بسبب القيود المفروضة حاليا من جانب حكومة كوريا الشمالية على الدخول والخروج على خلفية جائحة فيروس كورونا . وكتب كولين كروكس، السفير البريطاني في كوريا الشمالية، على حسابه على موقع تويتر، إن "السفارة البريطانية في بيونج يانج مغلقة بصورة مؤقتة من (الأربعاء) السابع والعشرين من مايو". وأضاف أن "جميع الدبلوماسيين غادروا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الوقت الحالي".

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