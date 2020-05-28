شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تغلق سفارتها في كوريا الشمالية بسبب قيود كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكتب كولين كروكس، السفير البريطاني في كوريا الشمالية، على حسابه على موقع تويتر، إن "السفارة البريطانية في بيونج يانج مغلقة بصورة مؤقتة من (الأربعاء) السابع والعشرين من مايو".
وأضاف أن "جميع الدبلوماسيين غادروا جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الوقت الحالي".
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