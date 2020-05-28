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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. قرار مرتقب من الرئيس الأمريكي بشأن وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أليسا فرح، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا الخميس بشأن وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل ذلك الأمر التنفيذي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
وكان ترامب قد ذكر في تغريدتين أمس الأربعاء أن وسائل التواصل الاجتماعي تحاول إسكات الأصوات المحافظة، وهدد بتنظيمها أو إغلاقها.
وجاء تهديد ترامب بعد أن بدأت شركة تويتر في التشكيك في صحة تغريدات لترامب.
وقبل أسبوعين شدّد تويتر قواعده الرامية لمكافحة المعلومات الكاذبة حول فيروس كورونا من خلال توسعة أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذّر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على معلومات "مضلّلة" أو "مثيرة للجدل".
وهذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها تويتر هذه القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.
وكان الرئيس الجمهوري نشر على تويتر، تغريدة قال فيها "ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أيّ شي آخر سوى تزوير كبير".
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