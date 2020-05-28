واشنطن تضع طهران بين خيارين: التفاوض أو الانهيار الاقتصادي

قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك، إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخير إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة، أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأمريكية.
وقال هوك في مؤتمر عبر الهاتف، بحسب "سبوتنك"، إنه "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن في أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.
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