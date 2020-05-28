شركة بوينغ تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة وتخطط لتسريح آلاف آخرين

أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة "​بوينغ​" ديف كالهون، العاملين برسالة عبر البريد الالكتروني، أن الشركة ستخطر 6770 عاملا من موظفيها في ​الولايات المتحدة​ بالاستغناء عنهم، كاشفا أن "الشركة تخطط لتسريح بضعة آلاف آخرين في الأشهر القليلة القادمة".

وأوضحت الشركة أنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم سيغادرون بوينغ في الأسابيع المقبلة.

وكانت بوينغ أعلنت في شهر نيسان الماضي أنها ستخفض قوتها العاملة حول ​العالم​ البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 في المئة هذا العام.