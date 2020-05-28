الصحة الإسرائيلية: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ال​إسرائيل​ية عن تسجيل 36 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال اليوم الأخير، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 16793 شخصا، فيما لم يتم تسجيل ​وفيات​ جديدة جراء كورونا، وبقت حصيلة الوفيات 281 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي انخفض إلى 1942 مصابا، بينهم 41 مصابا بحالة خطيرة و38 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14750.

يذكر أن إسرائيل رفعت يوم الأربعاء آخر القيود المتعلقة بفيروس كورونا، حيث تمت إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات، مبقية على قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.