وصل عدد ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​ في ​الهند​ إلى أكثر من 158 ألف حالة و إجمالي الوفيات إلى 4531 حالة. وخلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت الإصابات بالفيروس بأكثر من 6.5 ألف حالة، بينما ارتفعت الوفيات بـ194حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 158 ألف إصابة بكورونا والوفيات تصل إلى4531 في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.