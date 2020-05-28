عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في المانيا ارتفع إلى 179717 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا ارتفع بـ353 ووصل إلى 179717 حالة.
وكشفت البيانات أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411 بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أكدت انه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات. وأضافت، أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، أمر بالغ الأهمية".
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