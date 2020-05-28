79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​كوريا الجنوبية​ عن تسجيل 79 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ اليوم في أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ الخامس من نيسان.

وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها أنه تم تسجيل هذه الحالات حتى منتصف ليل الأربعاء، وإنها رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 11344 حالة إصابة بالإضافة إلى 269 حالة وفاة. ومن بين ​الإصابات​ ​الجديدة​ 68 حالة على الأقل أصيبت بسبب انتقال العدوى محليا.

هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، 5 ملايين و750 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا، بمليون و740 ألفا و100 حالة.