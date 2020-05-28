79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية عن تسجيل 79 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم في أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ الخامس من نيسان.
وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل هذه الحالات حتى منتصف ليل الأربعاء، وإنها رفعت العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 11344 حالة إصابة بالإضافة إلى 269 حالة وفاة. ومن بين الإصابات الجديدة 68 حالة على الأقل أصيبت بسبب انتقال العدوى محليا.
هذا وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد حول العالم، 5 ملايين و750 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة البلدان الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا، بمليون و740 ألفا و100 حالة.
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