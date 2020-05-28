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مستشار الرئيس المصري يكشف موعد ذروة تفشي كورونا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 مايو 2020

مستشار الرئيس المصري يكشف موعد ذروة تفشي كورونا

الخليج 365 - متابعات

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، موعد حدوث ذروة تفشي وباء في مصر.

وقال تاج الدين، إن ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19 في مصر بعد أسبوعين.

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وطالب مستشار الرئيس المصري لشئون الصحة والوقاية بتكاتف كافة المؤسسات في الدولة للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

كانت إصابات وباء (كوفيد-19) قفزت أمس الأربعاء في مصر إلى 910 حالة لأول مرة، ليرتفع الإجمالي إلى 19666 مقتربا من حاجز العشرين ألف حالة، فيما سجلت 19 وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 816 حالة.

وتبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو/أيار، حيث من المقرر أن يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة خمسة عشر يوما.

 

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