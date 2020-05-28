شكرا لقرائتكم واشنطن لطهران: التفاوض معنا أو الانهيار الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الممثل الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني برايان هوك إن سياسة "الضغوط القصوى" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخيّر إيران بين التفاوض مع الولايات المتحدة أو مواجهة انهيار اقتصادي نتيجة العقوبات الأميركية.

وقال هوك للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف يوم الأربعاء "نظرا لضغوطنا، يواجه زعماء إيران خيارا: إما التفاوض معنا أو التعامل مع انهيار اقتصادي".

قبل ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّ الولايات المتّحدة أنهت العملَ باستثناءاتٍ من العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، كانت تستفيد منها حتّى اليوم، دول لا تزال أطرافاً في الاتفاق النووي الإيراني.

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عقوبات على اثنين من الخبراء الإيرانيين الكبار

وأعلن بومبيو في بيان انتهاء الاستثناءات من العقوبات المتعلقة بكلّ المشاريع النووية في إيران، وأكد فرض عقوبات على اثنين من الخبراء الإيرانيين الكبار في برنامجِ التخصيب.

وكان تقريرٌ لصحيفة واشنطن بوست ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بمُفاعل أراك للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل،

وتوريدِ اليورانيوم المخصب لمفاعل طهران للأبحاث، ونقلِ الوقود المستنفد خارج إيران.

و يعني هذا القرار عملياً أنّ الدول التي ما زالت متمسّكة بالاتفاق الدولي المبرم مع إيران حول برنامجها النووي والمنخرطة في المشاريع النووية الإيرانية، أصبحت عُرضةً لعقوبات أميركية إذا لم تنسحب من هذه المشاريع، وهذا الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بروسيا.