أخضعت عمالة الصخيرات تمارة الصيادلة العاملين بالمدينة المتاخمة للعاصمة الرباط لتحاليل الكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، صباح اليوم الأربعاء بقاعة لحبابي.
وشدد المتحدثون، في تصريحات متفرقة لـ”اليوم 24″، على كون الصيادلة يوجدون في الجبهة الأولى لمواجهة الفيروس، مبرزين أنهم أكثر الناس عرضة لانتقال العدوى.
وأوضح الصيادلة أن العاملين بهذا القطاع كان من المفروض أن يكونوا من بين الأوائل الذين يخضعون لتحاليل الكشف عن “كورونا” بحكم أن مستخدمي الصيدليات يظلون في احتكاك يومي مع الجميع بمن فيهم المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر صيادلة خلال إخضاعهم لتحاليل الكشف عن “كورونا” لـ”اليوم 24″: نحن أكثر الناس عرضة للإصابة بالفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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