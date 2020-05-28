- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات سعودية جديدة لتخفيف إجراءات الحظر في مكة والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
صورة أرشيفية
قررت الحكومة السعودية، الأربعاء، تخفيف التدابير الصارمة المتخذة في مكة على مرحلتين، تقضي الأولى برفع منع التجول جزئيا عن المدينة من 6 صباحا وحتى الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، وكذلك السماح بالدخول والخروج منها.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على «تويتر»، تتضمن المرحلة الأولى، التي ستبدأ بعد 5 أيام، السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء طوال اليوم، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في الحرم المكي، وفق الإجراءات المعمول بها لمنع تفشي عدوى «كورونا».
وفي المرحلة، التي تبدأ بعد مرور 3 أسابيع من المرحلة الأولى، سيتم تمديد مدة رفع منع التجول الجزئي حتى الثامنة مساءً، كما سيتم السماح بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة رفع منع التجول؛ ومن بينها الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم.
ويتم الاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، كصالونات الحلاقة والتجميل، ودور السينما، والمراكز الترفيهية والنوادي الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرارات سعودية جديدة لتخفيف إجراءات الحظر في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.