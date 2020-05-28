قرارات سعودية جديدة لتخفيف إجراءات الحظر في مكة

الخميس 28 مايو 2020

صورة أرشيفية

قررت الحكومة السعودية، الأربعاء، تخفيف التدابير الصارمة المتخذة في مكة على مرحلتين، تقضي الأولى برفع منع التجول جزئيا عن المدينة من 6 صباحا وحتى الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، وكذلك السماح بالدخول والخروج منها.

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وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على «تويتر»، تتضمن المرحلة الأولى، التي ستبدأ بعد 5 أيام، السماح بممارسة رياضة المشي داخل الأحياء طوال اليوم، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة في الحرم المكي، وفق الإجراءات المعمول بها لمنع تفشي عدوى «كورونا».

وفي المرحلة، التي تبدأ بعد مرور 3 أسابيع من المرحلة الأولى، سيتم تمديد مدة رفع منع التجول الجزئي حتى الثامنة مساءً، كما سيتم السماح بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية في فترة رفع منع التجول؛ ومن بينها الطلبات الداخلية في المقاهي والمطاعم.

ويتم الاستمرار بمنع الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي، كصالونات الحلاقة والتجميل، ودور السينما، والمراكز الترفيهية والنوادي الرياضية.