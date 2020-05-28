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وفاة "قداح الدم" مهندسة لقاء البرهان ونتنياهو متأثرة بكورونا

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الخميس 28 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلن السودان، الأربعاء، عن وفاة السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، متأثرة بإصابتها بفيروس .

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عرفت قدح الدم بدورها في المشاركة بهندسة اللقاء الذي جرى مطلع فبراير الماضي، بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتبي الأوغندية.

وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.

وتعد السفيرة الراحلة، واحدة من أكثر المقربين من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ونجحت من خلال ذلك، بتحقيق مصالحة تاريخية بينه وبين الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ما قاد إلى تطور كبير في العلاقات بين الخرطوم وكمبالا.

 

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