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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "قداح الدم" مهندسة لقاء البرهان ونتنياهو متأثرة بكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلن السودان، الأربعاء، عن وفاة السفيرة نجوى قدح الدم، المستشارة الخاصة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.
عرفت قدح الدم بدورها في المشاركة بهندسة اللقاء الذي جرى مطلع فبراير الماضي، بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة عنتبي الأوغندية.
وكانت كذلك ضمن من حضر اللقاء، والوحيدة التي ظهرت صورها وهي تصافح نتنياهو.
وتعد السفيرة الراحلة، واحدة من أكثر المقربين من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ونجحت من خلال ذلك، بتحقيق مصالحة تاريخية بينه وبين الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ما قاد إلى تطور كبير في العلاقات بين الخرطوم وكمبالا.
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