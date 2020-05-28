شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 52% من مصابي كورونا في ساحل العاج والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد وزير الصحة العاجي أويل يوجين أكا أن حالات الشفاء من كورونا في البلاد، كانت تمثل نسبة 45% في 6 من شهر مايو الحالي، وأن معدل التعافي من الفيروس بالقارة الأفريقية يبلغ حوالي 30.5%، ونسبة الوفيات تمثل 1.2% في بلاده مقابل 2.2% هي نسبة الوفيات في القارة الأفريقية.
وينتشر الفيروس في صفوف الرجال بساحل العاج بنسبة 65% فيما تمثل النساء المصابات 35%، ويبلغ معدل عمر المصابين به 39 سنة.
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