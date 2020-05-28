شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:54 صباحًا, 28 مايو 2020 م المناطق _الرياض تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

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