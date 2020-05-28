عبود:تعميم مصرف لبنان أتى لإنعاش صناعة لبنان ونتمنى تجدده 3 مرات بالسنة

أشار الوزير السابق ​فادي عبود​ إلى أن تعميم حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ اليوم أتى "لإنعاش ​الصناعة​ اللبنانية والمهم هو كل متى سيتجدد ونتمنى أن يكون قصير المدى مثلا لمدة 4 أشهر ويتجدد ليصبح 3 مرات في السنة".

وأوضح في مداخلة تلفزيونية أن "التعميم سهل وغير معقد والمفترض أن يكون هناك سرعة بالتنفيذ وسيؤدي لتخفيض الأسعار بالسوق اللبناني، ولن يخفض الأسعار دراماتيكيا، إنما بشكل مقبول نوعا ما، ويشكل راحة للتجار لأن ليس كل تجار الجملة يدفعون نقدي، بل يكون الدفع على 30 يوما أو 60 يوما، مما يشكل خوفا من إرتفاع الدولار، والحل الآن هو أساسي، لن يحسن الأسعار بشكل ملموس إنما فقط 20%، وسيبقى تلك النسبة خاصة إذا تم دعمه 3 مرات بالسنة ليكون الدعم 450 مليون دولار سنويا.

وشكر عبود وزير الصناعة ​عماد حب الله​ على جهوده لما وصلنا إليه اليوم، معتبرا أن "كل شيئ نصرفه على الصناعة اللبنانية يبقى بغالبيته على الأراضي اللبنانية"، ودعا إلى شراء السلعة اللبنانية.